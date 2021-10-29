Названы риски при незавершенной вакцинации от Covid-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции «Спутником V» проводится в два этапа с промежутком в 21 день. При этом прививаться только первым компонентом препарата достаточно рискованно, рассказал радио Sputnik главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

Он отметил, что большая часть вакцин от Covid-19 вводится дважды: сначала первый компонент, а затем с определенным промежутком — второй. Такая схема позволяет сформировать иммунитет к вирусу, и вакцинацию можно считать завершенной лишь после второго укола.

Так, «Спутник V» вводится с промежутком в 21 день.

«Это надо понимать как „не ранее, чем через 21 день“, — подчеркнул медик. — Если по тем или иным причинам не получилось ввести вторую дозу ровно через три недели, то это можно сделать позже. Жестких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой».

Однако откладывать либо не проводить вторую вакцинацию опасно, так как без нее человек рискует заразиться.

Если это все же произошло, то прививаться вторым компонентом нельзя без консультации с врачом, заметил Чурадзе.

«Специалист сможет комплексно оценить состояние здоровья и принять решение о введении второй дозы вакцины. Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода», — объяснил специалист.

В заключение он добавил, что вопрос о прививке переболевшего решается в индивидуальном порядке. Все зависит от титра антител, наличия либо отсутствия осложнений.