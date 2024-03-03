Названы регионы — лидеры по покупке недвижимости в Татарстане

В 2023 году Росреестр Татарстана получил около 5,7 тыс. заявлений от жителей других регионов России на экстерриториальную регистрацию прав и постановку недвижимости на кадастровый учет, что почти на 17% больше, чем годом ранее.

Традиционно наибольшее количество заявлений по экстерриториальному принципу было подано из Республики Башкортостан (около 1 тыс.), Москвы (629), Московской области (518), Удмуртии (501), Марий Эл (370).

Самым популярным городом у жителей других субъектов РФ, которые приобретают недвижимость в республике, остается Казань (1 734 обращения). На втором месте по итогам 2023 года — Зеленодольский район (518), на третьем — Набережные Челны (399).

«Ежемесячно в наше ведомство от жителей других регионов поступает порядка 500 заявлений. При этом учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и при обычном способе подачи документов», — рассказала заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.