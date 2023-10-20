Названы районы Татарстана с низкой собираемостью платежей за вывоз ТКО

В Пестречинском, Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах Татарстана оказался самый низкий уровень собираемости платежей за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает Государственный комитет республики по тарифам.

Так, в Пестречинском районе показатель за январь-сентябрь 2023 года составил 73,37%, в Верхнеуслонском — 72,78%, в Камско-Устьинском — 71,42%.

По республике уровень собираемости платежей за услугу по обращению с ТКО за отчетный период составил 94,12% при собираемости в целом за ЖКУ 99,49%.

«По обеспечению собираемости платежей в целом по республике наблюдается положительная динамика», — отметила первый зампред Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.