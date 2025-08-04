Названы районы Татарстана с наибольшим числом обращений из-за укусов клещей

В Татарстане по состоянию на 31 июля зарегистрировали 8 926 случаев укусов клещей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Наибольшее количество случаев зафиксировали в Казани (3259), Набережных Челнах (863) и Нижнекамске (575).

Зарегистрировано четыре случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита, укус произошел на отдыхе в лесу в Республике Башкирия.

Всего в текущем году исследованы 4657 клещей, снятых с людей, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 814 клещах (17,5%), моноцитарного эрлихиоза человека в 36 (0,7%), гранулоцитарного анаплазмоза человека в 60 (1,3%), возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в 36 клещах (0,8%).

Из природных очагов исследованы 169 клещей, возбудители клещевых инфекций не выявлены, добавили в ведомстве.