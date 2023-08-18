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Названы районы Татарстана с низкой собираемостью платежей за вывоз ТКО
За первую половину 2023 года низкий уровень собираемости платежей по услуге «Обращение с ТКО» зафиксирован в Атнинском, Верхнеуслонском, Пестречинском и Камско-Устьинском районах Татарстана. Об этом стало известно на заседании Штаба ТКО, передает пресс-служба Госкомитета республики по тарифам.
Так, в первых трех муниципалитетах показатель составляет более 65%, вКамско-Устьинском — 62,99%. Этот факт обусловлен доначислениями, произведенными региональным оператором.
«Уровень собираемости платежей за услугу по обращению с ТКО в целом по республике за первое полугодие 2023 год составил 92,8% при собираемости за жилищно-коммунальные услуги 99,09%», — отметил на встрече начальник отдела по начислению за ЖКУ АО «Татэнергосбыт» Владимир Герасимов.
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