Названы районы Казани с самыми дорогими и дешевыми новостройками

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самые дорогие новостройки в Казани расположены в Вахитовском районе города, здесь квадратный метр жилья стоит 449 тыс. рублей. За последние 12 месяцев стоимость одного «квадрата» выросла на 37%. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЦИАН.

На втором месте расположился Ново-Савиновский район, где 1 кв. м. жилья стоит 303,9 тыс. рублей (+1% за год). Тройку замкнул Кировский район (275,5 тыс. рублей, +10% за год).

На четвертом месте оказался Советский район, где квадратный метр обойдется в среднем за 256,3 тыс. рублей (+11% за год).

Самые дешевые новостройки в Казани расположены в Приволжском (215,6 тыс. рублей за кв. м., +9% за год) и Авиастроительном (213 тыс. рублей за кв. м., +7% за год) районах.

«В Московском районе строящихся новостроек сейчас нет», – отметили сотрудники ЦИАН.