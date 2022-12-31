Названы пять конфликтов 2022 года, которые могут перерасти в Третью мировую

В 2023 году вероятность начала Третьей мировой войны значительно усилится. Ее предпосылками могут стать Украина, Тайвань, конфликт между Турцией и Грецией, обострившаяся ситуация на корейском полуострове либо территориальные претензии между Индией и Китаем. Таким мнением в статье 19Fortyfive поделился эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли.

«В 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, развитие новой мировой войны из украинского конфликта маловероятно. Однако вероятность эскалации между Россией и НАТО по-прежнему сохраняется.

Второй сценарий начала мирового противостояния вызывает больше опасений. Это конфликт США и КНР из-за статуса Тайваня. Как полагает эксперт, любая территориальная проблема в данном регионе может привести к войне между этими державами.

Следующий конфликт касается двух членов НАТО — Греции и Турции. Ведь несмотря на членство в одном альянсе и обязательства перед ним, эти государства не раз находились на грани войны.

Потенциальную угрозу несет и обострившаяся ситуация на Корейском полуострове. Фарли отметил, что здесь разрушительная война может вестись с применением не только обычного, но и ядерного оружия.

Заключительный конфликт, упомянутый автором, касается Индии и Китая. Территориальные разногласия, возникшие между ними, могут привести к полномасштабным столкновениям и серьезным конфликтам. Тем не менее, подчеркивает автор, пока вероятность войны между этими странами не выглядит реалистичной.