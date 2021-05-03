Названы профессии, которые могут исчезнуть в предстоящие десять лет

В предстоящие десять лет могут исчезнуть многие профессии, связанные с управлением транспортными средствами. В этом уверен проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Речь идет о водителях грузовиков, автобусов и троллейбусов, вагоновожатых трамваев, машинистах метро и обычных поездов.

«<...> полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника», — заметил экономист в интервью «Российской газете».

По словам Сафонова, дело в совершенствовании систем автопилотирования. Лучше становятся не только управляющие машинами компьютеры, но и системы позиционирования, взаимодействующие с мобильной связью.

В качестве примера массовой профессии, которая сохранится, но изменит свой характер, собеседник издания привел профессию бухгалтера.

«Он (бухгалтер — прим. Т-и) будет приобретать всё более заметную роль аудитора, консультанта по налогам. И никакая компьютерная банковская программа его не заменит, поскольку финансы — это очень личное», — убежден проректор Финансового университета.