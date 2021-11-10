Названы продукты, ускоряющие выздоровление от Covid-19

При лечении от коронавирусной инфекции рацион пациента обязательно должен включать продукты, богатые цинком. На это в интервью РИА Новости указала диетолог-нутрициолог Лера Лавски.

По словам специалиста, цинк задействован в формировании Т-клеточного иммунитета и даже включен в протоколы по лечению Covid-19.

«Цинк содержится в продуктах животного происхождения: в мясе, в печени, рыбе и морепродуктах (устрицы, моллюски и сельдь). Из растительных источников: зародыши пшеницы, бурый рис, овес, морковь, горох, шпинат, лук и практически все орехи», — перечислила она.

дефицит данного элемента, заметила Лавски, можно и без прохождения анализов. Так, как правило, у человека при этом отмечаются высыпания, шелушения и воспаления на коже, язвочки и дерматиты, псориаз.