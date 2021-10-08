Названы продукты, которые сильнее всего подорожают к концу года

Больше всего к концу 2021 года в России подорожают непродовольственные товары, к примеру бензин, стройматериалы, ткани и табачные изделия. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание опиралось на прогноз отдельных показателей инфляции, который подготовило Минэкономразвития. По данным ведомства, инфляция в данном секторе составит 7,2% (по сравнению с декабрем 2020-го), а за год непродовольственные товары увеличатся в цене на 6,8%.

При этом министерство считает, что в 2022–2024 годах инфляция этой продукции не будет выше таргета Центробанка — 4%.

Следом за ними расположились продовольственные товары, за исключением овощей и фруктов. «Известия» рассказывают, что до конца 2021-го они вырастут в цене на 6,6% в сравнении с декабрем прошлого года. В среднем же за год они подорожают на 7%.

Однако в следующие три года инфляция в данном секторе стабилизируется, предполагает Минэкономразвития, и будет держаться на уровне 3,8%, 3,5% и 3,6% соответственно.

Также министерство отметило, что к концу 2021 года цены на продовольствие в целом поднимутся на 5,3%.