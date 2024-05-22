Названы приоритетные пространства Казани, которые благоустроят в 2025 году

Власти Казани назвали ряд общественных пространств, которые победили в онлайн-голосовании за выбор приоритетных на 2025 год. Данные на брифинге в «Татар-информе» озвучил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

«Всего в голосовании приняли участие 133 тыс. горожан — это на 19% больше, чем в прошлом. В 2023-м было 112 тыс. Жители Казани выбирали из 24 объектов, список с которыми был сформирован с учётом поступивших обращений, где можно было бы провести благоустройство. Абсолютным лидером по голосованию стал парк Большое Чайковое озеро, который занял первое место. За него отдали голоса 15 тыс. горожан», — рассказал спикер.

Данную территорию начали благоустраивать с Малого Чайкового озера в 2020-2021 годах — в пандемию коронавируса.

«Тогда получился замечательный проект, который объединил в себе не только общественное пространство, но и место для реабилитации пациентов, а также место отдыха врачей, которые были очень сильно загружены работой. И этот проект был оценён не только на российском, но и на международном уровне», — отметил Игорь Куляжев.

Большое Чайковое озеро — большой значимый объект, который предполагает создание тихого места для прогулок, любование природой, возможность оставаться в центре города наедине с природой. В этом году будет выполнена первая очередь благоустройства. На следующей планируется завершение благоустройства этого парка.

Парк Петрова (2-я очередь) в Кировском районе занял второе место, за него казанцы отдали 12,8 тыс. голосов. Ноксинский лес замкнул тройку призеров с 11,2 тыс. голосов от жителей столицы. На 4-м месте сквер у железнодорожного вокзала Восстание-Пассажирская (7,9 тыс. голосов) и Сквер Славы (2-я очередь) на ул. Р. Зорге (7 798 голосов).



Всего от Татарстана во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства в этом году участвовали 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях, а также 1,55 тыс. дворов. Объекты отбирали для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.