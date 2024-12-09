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Названы преимущества и недостатки живых и искусственных елок
В преддверии Нового года многие россияне украшают свои дома елками. Часть из них предпочитают устанавливать живую ель, другие же отдают предпочтение искусственным деревьям. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.
Главным преимуществом натуральной елки служит экологический фактор, поскольку такие деревья не наносят никакого вреда природе. Во-вторых, от нее исходит приятный хвойный аромат, который способствует появлению новогоднего настроения. Также живые ели внешне выглядят более естественно, нежели искусственные.
К основным недостаткам натуральных деревьев можно отнести ограниченный срок службы, поскольку ее нельзя будет использовать в течение нескольких лет, а также необходимость ухода за ней и сложность установки.
Основными преимуществами искусственной ели, соответственно, служат долговечность, удобство установки и отсутствие необходимости ухаживать за ней. К минусом установки такого дерева можно отнести неестественность, вред экологии и отсутствие хвойного аромата, пишет «Радио 1».
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