Названы предметы, подлежащие обязательному декларированию при перелетах

Пассажиры международных авиарейсов обязаны декларировать ряд предметов при пересечении границы, напомнил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, обязательному декларированию подлежат крупные суммы наличных – свыше 10 тысяч долларов или эквивалент в другой валюте по курсу Центробанка РФ. Кроме того, это правило распространяется на векселя, ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, за исключением личных ювелирных украшений.

Салкин отметил, что особые требования действуют и для алкоголя: при ввозе из-за границы в Россию необходимо задекларировать объем от трех до пяти литров. Ввозить свыше пяти литров алкоголя запрещено. Также нужно задекларировать продукты питания, если их масса превышает пять килограммов, и сигареты, если количество больше 200 штук.