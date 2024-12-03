Названы популярные способы вызвать новогоднее настроение у россиян

Более трети россиян отметили, что новогоднее настроение у них может вызвать установка праздничной елки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Rambler&Co.

У каждого четвертого (25%) опрошенного новогоднее настроение вызывает декабрьская премия на работе. 16% респондентов для этого начинают смотреть новогодние фильмы и слушать тематическую музыку.

По 8% россиян ради новогоднего настроения уходят в отпуск и занимаются покупкой подарков своим родным и близким.

Каждый третий опрошенный отметил, что новогоднее настроение у них появляется за несколько дней до праздника. По 9% россиян признались, что у них приближение Нового года ассоциируется с выпадением первого снега, с появлением первых украшений в городе.

Ближайшие новогодние каникулы у россиян, работающих пятидневку, продлятся в течение 11 дней (29 декабря – 8 января). Суббота, 28 декабря, будет рабочей. При этом этот день не будет сокращенным.