Названы победители XI Международной олимпиады по татарскому языку и литературе

фото: © Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

В субботу, 20 апреля, в Казанском Поволжском госуниверситете физической культуры, спорта и туризма подвели итоги XI Международной олимпиады по татарскому языку и литературе.

Гран-при присужден учащейся казанской средней общеобразовательной школы-интерната «СОлНЦе» Раисе Абдуллиной, учащемуся татарской гимназии №65 г. Уфы Республики Башкортостан Ильдану Калимуллину и студентке 2 курса Кыргызско-Российского Славянского университета в Киргизии Зульфии Шарафутдиновой.

Победителей поздравили зампредседателя Госсовета РТ, председатель Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане Марат Ахметов, министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин и руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

В дистанционном этапе олимпиады приняли участие более 12 тыс. школьников и студентов из Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, а также из Татарстана и других регионов России. С 17 по 20 апреля в Казани прошел заключительный этап, который состоял из трех туров. В заключительном этапе состязались 500 учащихся и студентов из 5 зарубежных стран, 27 регионов страны и школ республики.

В рамках олимпиады участники прошли три тура: выполнение письменных и устных заданий по татарскому языку, литературе, истории татарского народа и Татарстана, защита проектных работ на темы «Татарстан - язык науки и информационных технологий» или «Семья - непрерывная связь поколений». По их итогам определились 3 обладателя Гран-при, 20 победителей и 77 призеров.

Работы учащихся оценивало жюри из 30 педагогов и деятелей науки. Председатель жюри - завкафедрой татарского языка и литературы Набережночелнинского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук Радик Галиуллин.

Камиля Билалова