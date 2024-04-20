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Названы победители XI Международной олимпиады по татарскому языку и литературе
В субботу, 20 апреля, в Казанском Поволжском госуниверситете физической культуры, спорта и туризма подвели итоги XI Международной олимпиады по татарскому языку и литературе.
Гран-при присужден учащейся казанской средней общеобразовательной школы-интерната «СОлНЦе» Раисе Абдуллиной, учащемуся татарской гимназии №65 г. Уфы Республики Башкортостан Ильдану Калимуллину и студентке 2 курса Кыргызско-Российского Славянского университета в Киргизии Зульфии Шарафутдиновой.
Победителей поздравили зампредседателя Госсовета РТ, председатель Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане Марат Ахметов, министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин и руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.
В дистанционном этапе олимпиады приняли участие более 12 тыс. школьников и студентов из Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, а также из Татарстана и других регионов России. С 17 по 20 апреля в Казани прошел заключительный этап, который состоял из трех туров. В заключительном этапе состязались 500 учащихся и студентов из 5 зарубежных стран, 27 регионов страны и школ республики.
В рамках олимпиады участники прошли три тура: выполнение письменных и устных заданий по татарскому языку, литературе, истории татарского народа и Татарстана, защита проектных работ на темы «Татарстан - язык науки и информационных технологий» или «Семья - непрерывная связь поколений». По их итогам определились 3 обладателя Гран-при, 20 победителей и 77 призеров.
Работы учащихся оценивало жюри из 30 педагогов и деятелей науки. Председатель жюри - завкафедрой татарского языка и литературы Набережночелнинского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук Радик Галиуллин.
Камиля Билалова
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