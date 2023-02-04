Названы победители X конкурса на лучшее новогоднее оформление в Татарстане

фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня в Доме Правительства РТ подвели итоги юбилейного конкурса на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление. Победителей среди муниципальных образований, предприятий и организаций в республике наградил Президент РТ Рустам Минниханов.

Лучшими в разных номинациях были признаны:

— Кировский и Московский районы Казани — «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в районах муниципального образования города Казани, а также на особой территории «Старый город»;

— Альметьевск и Нижнекамск — «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в городах Альметьевск, Нижнекамск и в районах муниципального образования города Набережные Челны»;

— Елабужский район — «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в муниципальных районах, административными центрами которых являются города республиканского значения» (за исключением Альметьевского, Нижнекамского, Тукаевского муниципальных районов);

— Алексеевский район — «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в муниципальных районах Республики Татарстан по центральной и юго-восточной зоне»;

— Апастовский район — «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в муниципальных районах Республики Татарстан по заволжской зоне»;

— Высокогоский район — «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в муниципальных районах Республики Татарстан по северной зоне»;

— Мензелинский и Кукморский районы — «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в муниципальных районах Республики Татарстан по северо-восточной зоне»;

— Чистопольско-Высельское поселение (Чистопольский район), Чебоксарское сельское поселение (Новошешминский район), Малоцильнинское сельское поселение (Дрожжановский район), Аланское сельское поселение (Тюлячинский район), Красногорское сельское поселение (Мамадышский район), пгт Актюбинский (Азнакаевский район) — «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в поселениях по пяти зональным группам (за исключением районных центров)» и другие муниципалитеты и организации.

Как рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, в событии участвовали 94 работы из 44 районов, 35 сельских поселений. Это одно из самых демократичных мероприятий в республике: за 10 лет проведения награды получили 150 муниципальных образований, 148 сельских поселений, шесть предприятий. 24 награды досталось Казани. При этом в конкурсе не стали участвовать лишь три муниципальных образования.

Конкурс проводился с 16 декабря 2022 по 15 января 2023 года.