Названы победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года 2024»

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Определились победители регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года 2024» от Республики Татарстан. Торжественная церемония прошла в культурно-досуговом комплексе им. В.И. Ленина.

От республики Татарстан призерами стали Андрей Мельников (диплом III степени, Елабужский политехнический техникум), Виктор Абакумов (диплом II степени, Камский автомеханический техникум) и Наталья Гараева (диплом I степени, Казанский энергетический колледж). До 25 мая будут определены победители остальных регионов.

В рамках конкурса также проходит эстафета флага, стартовавшая в марте этого года в Калуге. Флаг уже побывал в 29 регионах из 89, и прибыл в Татарстан из Республики Коми, представителя Северо-Западного федерального округа.

Федеральных представителей впечатлил не только уровень подготовки торжественной части мероприятия, но и уровень организации образовательной деятельности по программам СПО.

«В колледжах Татарстана есть две отличительные особенности. В первую очередь, это профессиональные карты Авиационного колледжа — выстроена грамотная система профессионального роста студентов. Во-вторых, это Казанский педагогический колледж с его традициями, преподавателями и инновационными знаниями», — отметила Майя Солдатова, представитель федерального оператора Всероссийского конкурса «Мастер Года 2024».

По словам Солдатовой, это достойно внимания Федерального института развития профессионального образования. Новые образовательные методики и системы профессиональной ориентации школьников и студентов могут быть особенно актуальны на фоне роста популярности СПО.

Традиционно финал конкурса проходит в регионе прошлогоднего победителя. «Мастером года 2023» стал преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, поэтому с 28 сентября по 3 октября финальный этап пройдёт в Тюмени. Всероссийский этап конкурса планирует посетить Президент РФ Владимир Путин.

Конкурс проводится Минпросвещения РФ совместно с Общероссийским профсоюзом образования и Институтом развития профессионального образования. Он направлен на формирование кадрового потенциала и популяризацию специального профессионального образования.