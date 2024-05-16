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Названы победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года 2024»
Определились победители регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года 2024» от Республики Татарстан. Торжественная церемония прошла в культурно-досуговом комплексе им. В.И. Ленина.
От республики Татарстан призерами стали Андрей Мельников (диплом III степени, Елабужский политехнический техникум), Виктор Абакумов (диплом II степени, Камский автомеханический техникум) и Наталья Гараева (диплом I степени, Казанский энергетический колледж). До 25 мая будут определены победители остальных регионов.
В рамках конкурса также проходит эстафета флага, стартовавшая в марте этого года в Калуге. Флаг уже побывал в 29 регионах из 89, и прибыл в Татарстан из Республики Коми, представителя Северо-Западного федерального округа.
Федеральных представителей впечатлил не только уровень подготовки торжественной части мероприятия, но и уровень организации образовательной деятельности по программам СПО.
«В колледжах Татарстана есть две отличительные особенности. В первую очередь, это профессиональные карты Авиационного колледжа — выстроена грамотная система профессионального роста студентов. Во-вторых, это Казанский педагогический колледж с его традициями, преподавателями и инновационными знаниями», — отметила Майя Солдатова, представитель федерального оператора Всероссийского конкурса «Мастер Года 2024».
По словам Солдатовой, это достойно внимания Федерального института развития профессионального образования. Новые образовательные методики и системы профессиональной ориентации школьников и студентов могут быть особенно актуальны на фоне роста популярности СПО.
Традиционно финал конкурса проходит в регионе прошлогоднего победителя. «Мастером года 2023» стал преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, поэтому с 28 сентября по 3 октября финальный этап пройдёт в Тюмени. Всероссийский этап конкурса планирует посетить Президент РФ Владимир Путин.
Конкурс проводится Минпросвещения РФ совместно с Общероссийским профсоюзом образования и Институтом развития профессионального образования. Он направлен на формирование кадрового потенциала и популяризацию специального профессионального образования.
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