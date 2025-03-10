news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Культура 10 марта 2025 18:44

Названы победители регионального этапа конкурса афиш и плакатов

Читайте нас в
Телеграм

По итогам заявочной кампании конкурса афиш и плакатов VI сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» региональное экспертное жюри определило 20 победителей среди детских и молодежных работ:

Детская номинация:

Алдонина Анастасия Вячеславовна

Наймушина Карина Сергеевна

Соловьева Софья Алексеевна

Савелькин Дмитрий Александрович

Мубаракзянов Салим Айдарович

Шигапова Софья Рустемовна

Шигапова Софья Рустемовна

Салихзянова Амита Дамировна

Фавстрицкий Всеволод Арсеньевич

Фомина Анастасия Евгеньевна

Молодежная номинация:

Перфилова Анна Владимировна

Яббарова Алия Ильнуровна

Хафизов Булат Индусович

Абдрахманова Гулия Вазыховна

Симакова Юлия Викторовна

Данилова Алевтина Сергеевна

Ставская Анастасия Николаевна

Аввакумова Софья Михайловна

Маринина Анастасия Евгеньевна

Воронина Валентина Ивановна

Как сообщает Минкульт РТ, всего в оргкомитет конкурса от Татарстана поступило 124 заявки. Среди участников конкурса – жителей городов и муниципальных районов республики от 6 до 30 лет.

Участникам конкурса предлагалось ознакомиться со всеми финалистами Фестиваля «Театральное Приволжье» и проиллюстрировать понравившийся спектакль. В финал проекта вышли 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов Приволжского федерального округа. Напомним, что фестиваль проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль «Театральное Поволжье» – это самый масштабный театральный проект округа, объединивший в прошлом юбилейном сезоне более 20 тыс. участников и 200 тыс. зрителей. За пять лет охват участников проекта вырос в три раза.

Имена лауреатов конкурса объявят во Всемирный день театра, 27 марта, в ходе онлайн-трансляции с подключением всех регионов ПФО.

Проведение фестиваля соответствует целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

#конкурс #театральное повольжье #победители #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юрист объяснил, как водителям отвечать на нестандартные вопросы инспекторов ДПС

Юрист объяснил, как водителям отвечать на нестандартные вопросы инспекторов ДПС

9 марта 2025
Ркаил Зайдулла: «Говорю прямо, пусть знают: я участвую в выборах!»

Ркаил Зайдулла: «Говорю прямо, пусть знают: я участвую в выборах!»

9 марта 2025