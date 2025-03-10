Названы победители регионального этапа конкурса афиш и плакатов

По итогам заявочной кампании конкурса афиш и плакатов VI сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» региональное экспертное жюри определило 20 победителей среди детских и молодежных работ:

Детская номинация:

Алдонина Анастасия Вячеславовна

Наймушина Карина Сергеевна

Соловьева Софья Алексеевна

Савелькин Дмитрий Александрович

Мубаракзянов Салим Айдарович

Шигапова Софья Рустемовна

Шигапова Софья Рустемовна

Салихзянова Амита Дамировна

Фавстрицкий Всеволод Арсеньевич

Фомина Анастасия Евгеньевна

Молодежная номинация:

Перфилова Анна Владимировна

Яббарова Алия Ильнуровна

Хафизов Булат Индусович

Абдрахманова Гулия Вазыховна

Симакова Юлия Викторовна

Данилова Алевтина Сергеевна

Ставская Анастасия Николаевна

Аввакумова Софья Михайловна

Маринина Анастасия Евгеньевна

Воронина Валентина Ивановна

Как сообщает Минкульт РТ, всего в оргкомитет конкурса от Татарстана поступило 124 заявки. Среди участников конкурса – жителей городов и муниципальных районов республики от 6 до 30 лет.

Участникам конкурса предлагалось ознакомиться со всеми финалистами Фестиваля «Театральное Приволжье» и проиллюстрировать понравившийся спектакль. В финал проекта вышли 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов Приволжского федерального округа. Напомним, что фестиваль проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль «Театральное Поволжье» – это самый масштабный театральный проект округа, объединивший в прошлом юбилейном сезоне более 20 тыс. участников и 200 тыс. зрителей. За пять лет охват участников проекта вырос в три раза.

Имена лауреатов конкурса объявят во Всемирный день театра, 27 марта, в ходе онлайн-трансляции с подключением всех регионов ПФО.

Проведение фестиваля соответствует целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».