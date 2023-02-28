Названы победители кулинарного фестиваля им. Юнуса Ахметзянова в Тюлячинском районе

фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

В селе Верхние Кибя-Кози Тюлячинского района прошел первый фестиваль-конкурс, посвященный наследию заслуженного работника торговли РСФСР, кавалера орденов Ленина, известного татарского кулинара, автора многочисленных книг по кулинарии Юнуса Ахметзянова.

Победителей определили в номинациях «Самый красивый торт», «Выпечка», «Праздничный пирог», «Рыбное блюдо», «Самый красивый салат», «Самая красивая сервировка фруктов и овощей», «Современное креативное блюдо».

Наград удостоились следующие кулинары:

В возрастной категории до 16 лет — Самина Тимербаева (6 лет, первое место), Ралина Хузина (12 лет, второе место), Дина Ибраева (14 лет, третье место).

17-25 лет:

1 место — Румия и Айзиля Каримовы, 2 место — Гульназ Мингазова, 3 место — Галина Петрова.

Старше 37 лет:

1 место — Фаягуль Кутдусова, 2 место — Аниса Миннебаева, Лилия Исхакова, Люция Сахабиева, 3 место — Роза Шайхутдинова.

Диплом самого старшего участника — Сария Галимова (67 лет).

Диплом самого юного участника — Алиса Нагимова (6 лет).

Также дипломами победителей были награждены Гульчачак Гиниятуллина, Гузелия Рахматуллина, Наиля Миннебаева, Гульназ Султанова, Ильзира Гайнутдинова, Миляуша Халиуллина, Лейсан Гиниятова.

Заместитель главы Тюлячинского района Айрат Фатхуллин поприветствовал участников и гостей фестиваля от имени руководителя района и районной администрации.

«Юнус Ахметзянов — наша выдающаяся личность. Мы гордимся выходцами из нашего района, проявившими себя в разных отраслях. Желаю, чтобы конкурс имел долгую жизнь. Спасибо участникам. Мы должны гордиться Юнусом абый, сохранять и популяризировать его наследие», — сказал Айрат Фатхуллин.

Руководитель информационного агентства «Тюлячи-информ» Ленар Хузин отметил, что конкурс собрал настоящих мастеров и истинных знатоков национальной кухни.

Дочь Юнуса Ахметзянова Фарида Давыдова выразила свое восхищение работами участников конкурса. «Просто восторг! Все сделано очень правильно. Особенно отметила бы „ураму“ (хворост — прим. Т-и), я думаю, ей дали бы первое место даже на кулинарном конкурсе во Франции», — сказала она.

Писатель, поэт, предприниматель Равиля Шайдуллина считает себя учеником Юнуса Ахметзянова. «У татарского народа есть литература, искусство, самобытная музыка и культура питания. Юнус абый был тем, кто поднимал ее на мировом уровне. Если будут такие конкурсы, национальная кухня будет жить и развиваться», — сказала она.

Заслуженный деятель культуры Татарстана, режиссер Нурания Жамали отметила, что в свое время сама училась готовить по книге Юнуса Ахметзянова.

«Вечер получился искренним, он сделан от всей души. Этим он и ценен. Юнус абый говорил: „Кулинар должен быть сообразительным, иметь хорошую память. Потому что он готовит сразу несколько блюд. Должен быть подвижным, как артист, безупречно чистым, как врач, иметь высокий вкус, как художник“», — напомнила она слова учителя.

При оценке работ учитывались художественный талант автора, потраченное время, оригинальность идеи, использование традиционных элементов и рецептов Юнуса Ахметзянова, оформление блюда национальной атрибутикой и другие.

Цель конкурса — сохранение татарской культуры и традиций, национальной кухни, местных особенностей в приготовлении национальных блюд, выявление и сохранение оригинальных рецептов праздничных блюд, увеличение интереса к их приготовлению. В конкурсе мог принять участие любой желающий. Возраст участников не был ограничен.

Фестиваль организован филиалом АО «Татмедиа» в Тюлячинском районе «Тюлячи-информ», Тюлячинским отделением Всемирного конгресса татар, Тюлячинским отделением организации татарских женщин «Ак калфак», Домом культуры села Верхние Кибя-Кози.