Общество 9 августа 2025 18:15

Названы отрасли, где россияне зарабатывают больше 200 тыс. рублей

Составлен рейтинг сфер на рынке труда России, где работники получают более 200 тыс. рублей. На первом месте данного топа - деятельность трубопроводного транспорта. Средняя зарплата там составила 316,7 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

На втором месте – нефтегазовая добыча - 225,9 тыс. рублей, а на третьем – рыболовство и рыбоводство с зарплатой в 209,7 тыс. рублей.

В топ-5 также попали деятельность воздушного и космического транспорта (201, 4 тыс.) и производство табачных изделий (191,8 тыс. рублей).

Ранее в Росстате сообщали, что среднемесячная начисленная зарплата российских работников в мае 2025 года составила 99 422 рубля. Это на 14,5% больше, чем в аналогичном месяце 2024-го.

