Названы основные признаки заражения коронавирусом у вакцинированных

Вакцинация от коронавируса существенно снижает риск заболеть Covid-19. Однако в некоторых случаях заражение все-таки происходит, и тогда ключевыми симптомами заболевания становятся головная боль, насморк и кашель. Об этом сообщает Датское радио (Danmarks Radio).

Инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн рассказали, что ситуация, когда полностью привитые пациенты заражаются коронавирусом, называется «прорывной инфекцией».

Согласно данным специалистов, создавших крупнейшее приложение для изучения и отслеживания симптомов коронавируса — ZOE COVID Symptom Study, наиболее часто у вакцинированных болезнь проявляется головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. Вместе с тем жар и потеря обоняния у них встречаются гораздо реже.

Хартманн пояснил, что на степень тяжести заболевания влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни. «Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение», — уточнил иммунолог.

При этом Руне Хартманн напомнил, что даже полностью привитым необходимо следить за симптомами Covid-19 — в первую очередь чтобы не заразить окружающих.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал жителей России прививаться от коронавируса, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.