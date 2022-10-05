Названы основные критерии оценки работ на конкурсе произведений на татарском языке

В Татарстане стартовал прием работ на второй литературный конкурс произведений на татарском языке, учрежденный Союзом писателей РТ при поддержке Комиссии при Президенте Татарстана по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. На пресс-конференции в «Татар-информе» литературовед, профессор Дания Загидуллина рассказала, по каким критериям жюри оценивает конкурсные работы.

«Во-первых, важно, чтобы произведение было читабельным. Если его сложно читать, какие бы важные темы и проблемы оно бы не поднимало, интереса у читателя не вызовет. Второй критерий — произведение должно быть современным. Третий — его созвучность с процессами, которые идут в мировой литературе», — рассказала профессор. Еще одно важное качество — это красивый слог, добавила она.

Дания Загидуллина подчеркнула, что такой масштабный конкурс в силах поднять на новый уровень современную татарскую литературу.

Закрытый литературный конкурс произведений на татарском языке стартовал 1 октября 2022 года. Работы принимаются в 10 номинациях в различных жанрах: роман, повесть, рассказ, поэма или цикл стихов, отдельные номинации предусмотрены для произведений детской и подростковой литературы (повесть, рассказ, поэма или цикл стихов, короткие драматические произведения, скетчи), а также в номинации литературная критика, рецензия.

Работы в номинации «Роман» будут приниматься до 1 декабря 2023 года, в остальных номинациях — до 1 сентября 2023 года.

Призовой фонд конкурса составляет 3 млн 895 тысяч рублей.

На конкурс принимаются ранее нигде не опубликованные произведения на татарском языке. Количество работ от одного автора не ограничено, однако обязательным является использование только одного псевдонима в рамках одной номинации.

Конкурс произведений на татарском языке Комиссией при Президенте Татарстана по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, объявлен во второй раз. Первый конкурс проходил с ноября 2020 года по декабрь 2021 года. Награждение победителей состоялось 21 февраля 2022 года.