Названы опасности легкого и бессимптомного Covid-19

При легком либо бессимптомном течении коронавируса непривитые не защищены от различных последствий болезни. Об этом со ссылкой на исследователей из Седарс-Синайского медицинского центра в США сообщает Journal of Translational Medicine.

По данным специалистов, у ряда пациентов, переболевших коронавирусом, увеличился уровень аутоантител, которые обнаруживаются обычно при системных аутоиммунных заболеваниях, в том числе красной волчанке.

Таким образом, ученые полагают, что даже при легком либо бессимптомном течении коронавируса вероятен долгий иммунный ответ, что может повлиять на состояние тканей и органов зараженного.