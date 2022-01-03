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Ру Тат
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Здоровье
3 января 2022  19:38

Названы опасности легкого и бессимптомного Covid-19

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При легком либо бессимптомном течении коронавируса непривитые не защищены от различных последствий болезни. Об этом со ссылкой на исследователей из Седарс-Синайского медицинского центра в США сообщает Journal of Translational Medicine.

По данным специалистов, у ряда пациентов, переболевших коронавирусом, увеличился уровень аутоантител, которые обнаруживаются обычно при системных аутоиммунных заболеваниях, в том числе красной волчанке.
Таким образом, ученые полагают, что даже при легком либо бессимптомном течении коронавируса вероятен долгий иммунный ответ, что может повлиять на состояние тканей и органов зараженного.

#коронавирус #последствия
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