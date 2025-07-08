Названы номинанты на премию лучшего хоккеиста России 2025 года

Фото: nhl.com

Определены номинанты премии «Лучший хоккеист России». Туда попали Сергей Бобровский, Никита Кучеров и Александр Овечкин.

Помимо основной категории, лучшие были выбраны еще в семи: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший юниор» (игроки до 20 лет), «Лучший менеджер», «Лучший тренер» и «Лучший хоккеист КХЛ» (в двух последних номинациях можно было голосовать за иностранцев).

Всего в опросе приняли участие 60 человек — все ведущие хоккейные авторы, комментаторы и блогеры России. В списке голосовавших — журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports», Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, «ВсеПроСпорт», Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-каналов «Скользкий лед» и «Это хоккей, брат!».

Победители в номинациях расположились следующим образом:

Лучший вратарь: Сергей Бобровский («Флорида»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Даниил Исаев («Локомотив»).

Лучший защитник: Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»*), Дмитрий Куликов («Флорида»), Михаил Сергачев («Юта»).

Лучший нападающий: Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Александр Радулов («Локомотив»).

Лучший юниор: Никита Артамонов («Торпедо»), Иван Демидов (СКА/ «Монреаль»), Егор Сурин («Локомотив»).

Лучший тренер: Бенуа Гру («Трактор»), Виктор Козлов («Салават Юлаев»), Игорь Никитин («Локомотив»).

Лучший менеджер: Алексей Волков («Трактор»), Юрий Лукин («Локомотив»), Алексей Сопин («Динамо М»/«Авангард»).

Лучший хоккеист КХЛ: Джошуа Ливо («Салават Юлаев»), Александр Радулов («Локомотив»), Максим Шабанов («Трактор»*).