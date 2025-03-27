Названы невыгодные месяцы для отпуска в Татарстане

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Отпуск выгоднее брать в те месяцы календарного года, на которые приходится больше рабочих дней. Дело в том, что сумма отпускных выплат рассчитывается в зависимости от среднего числа дней в месяце (29,3), а стоимость рабочего дня в зависимости от их количества. Поэтому чем меньше число рабочих дней в месяце, тем выше их стоимость. Значит, увеличивается и сумма потери в деньгах при отдыхе в невыгодные месяцы.

Соответственно, уйдя в отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, работник может значительно сократить свои потери из-за запланированного отдыха. Причем разница потерь при отпуске в самый выгодный и самый невыгодный месяцы может быть двукратной.

Самыми выгодными для отпуска в текущем году станут июль и октябрь, на каждый из этих месяцев приходится по 23 рабочих дня. Также для отпуска стоит рассматривать апрель, сентябрь и декабрь – по 22 рабочих дня.

Наиболее невыгодным в этом году был январь – 17 рабочих дней. Также можно потерять в доходах, уйдя на отдых в мае, июне и ноябре – по 18 рабочих дней.