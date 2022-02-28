Названы наиболее частые кожные проявления «омикрона»

Штамм «омикрон» довольно часто вызывает у пациентов кожные проявления. Такие симптомы отмечаются у порядка 5% зараженных им, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В беседе с «Известиями» она уточнила, что такие проявления могут быть самыми разными — от еле заметной сыпи на руках до ярких высыпаний, распространяющихся по всему телу. Причем чем ярче сыпь, тем тяжелее состояние больного.

«Важно подчеркнуть, что сыпь при коронавирусной инфекции чаще связана с действием вируса, а не с аллергическими реакциями, и в большинстве случаев это не является поводом для отмены лекарственных препаратов, а наоборот, показанием для более активной терапии», — подчеркнула эксперт.

Помимо этого, Руженцова перечислила специфические симптомы, которые стали выявляться чаще. К примеру, это хейлит , или воспаление губ с сухостью, трещинами и корочкой. Такой симптом у пациента, как правило, связан с неправильным лечением, прогрессированием проявлений вируса, у детей — с высокой температурой, рвотой, диареей.

«Это всегда требует активного лечения», — заметила она.

Также у больных стали часто появляться так называемые «ковидные пальцы» — покраснение, отечность, появление пузырьков на пальцах рук и ног.