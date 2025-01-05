Названы машины, пользующиеся высоким спросом в Татарстане

Новые машины продолжают дорожать в цене. По статистике сервиса «Авто.ру», сильнее всего подорожали кроссовер Jetour Dashing (на 4%, до 2,8 млн рублей). Lada Vesta (+2,5%, до 1,7 млн рублей), а также Geely Atlas Pro (+2%, до 3,1 млн рублей) и BAIC X35 (+2%, до 2,2 млн рублей), пишет KazanFirst.

По словам автоэксперта Евгения Житнухина, как правило, корректируют цены у моделей, которые являются наиболее популярными и пользуются высоким спросом у покупателей в Татарстане.

При этом есть модели (чаще всего «премиум-класса»), которые дешевеют. Среди таких: Exeed LX, ставший дешевле на 6% или до 3,4 млн рублей. Также на 2% стал меньше стоить Chery Tiggo 8 Pro Max (4 млн). Среди подешевевших также оказались Tank 300 (-2%; 4,5 млн рублей), Chery Arrizo 8 (-2%; 3,3 млн рублей) и BMW X5 (-2%, до 17 млн рублей.

Как сказал Житнухин, спрос на перечисленные модели падает из-за политики автоконцернов, которая привела к очень долгому ожиданию запчастей, проблемам с прохождением диагностики, сбоям в работе ряда опций.

Однако, по словам автоэксперта, татарстанцы не готовы отказываться от иномарок из недружественных стран, поэтому приобретают б/у модели предыдущих поколений.