Названы лауреаты XIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В концертном зале «Пирамида» состоялась торжественная церемония вручения XIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы».

Национальная музыкальная премия по праву считается одним из самых ожидаемых событий в татарской эстраде как для артистов, так и для зрителей. В ходе церемонии были отмечены песни, звучавшие в эфире «Болгар радиосы» в течение года, а также их исполнители и авторы. Главными судьями, как подчеркнули организаторы, остаются слушатели радиостанции.

«Мы рады приветствовать вас на главном музыкальном событии года – XIII Национальной музыкальной премии “Болгар радиосы”. По доброй традиции мы подводим итоги года, чествуем артистов и авторов, чьи песни завоевали сердца слушателей. Надеемся, что и в следующем году мы останемся с вами на одной волне», – отметил директор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов.

Премия вручается не только исполнителям, но и авторам музыкальных произведений. В этом году обладателями награды «Алтын йолдыз» («Золотая звезда») стали 31 артист и творческий коллектив.

Лауреаты XIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»:

Венера Ганиева Зайнаб Фархетдинова Гузель Уразова Ильсия Бадретдинова Анвар Нургалиев Элвин Грей Рифат Зарипов Эльмира Калимуллина Фирдус Тямаев Вадим Захаров Марат Яруллин Гульназ Асаева Ильмира Нагимова Лейла Галиева Ильнат Фархуллин Зульфира Мирзаянова Милюша Закирова Ришат Фазлиахметов Ильшат Сафин Зарина Хасаншина Гульназ Салахова Чулпан Юсупова Диля Нигматуллина Энже Егорова Алина Давыдова Гульназ и Ильсур Шарипжановы Эльмира Гильфанова и Рафиль Джалалиев Винарис Ильегет и Лилия Хамитова Алсу и Азат Фазлыевы Зинира и Ризат Рамазановы Гульзада и Ильгиз Хасаншины

Милена Новикова