Названы лауреаты XIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»
В концертном зале «Пирамида» состоялась торжественная церемония вручения XIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы».
Национальная музыкальная премия по праву считается одним из самых ожидаемых событий в татарской эстраде как для артистов, так и для зрителей. В ходе церемонии были отмечены песни, звучавшие в эфире «Болгар радиосы» в течение года, а также их исполнители и авторы. Главными судьями, как подчеркнули организаторы, остаются слушатели радиостанции.
«Мы рады приветствовать вас на главном музыкальном событии года – XIII Национальной музыкальной премии “Болгар радиосы”. По доброй традиции мы подводим итоги года, чествуем артистов и авторов, чьи песни завоевали сердца слушателей. Надеемся, что и в следующем году мы останемся с вами на одной волне», – отметил директор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов.
Премия вручается не только исполнителям, но и авторам музыкальных произведений. В этом году обладателями награды «Алтын йолдыз» («Золотая звезда») стали 31 артист и творческий коллектив.
Лауреаты XIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»:
- Венера Ганиева
- Зайнаб Фархетдинова
- Гузель Уразова
- Ильсия Бадретдинова
- Анвар Нургалиев
- Элвин Грей
- Рифат Зарипов
- Эльмира Калимуллина
- Фирдус Тямаев
- Вадим Захаров
- Марат Яруллин
- Гульназ Асаева
- Ильмира Нагимова
- Лейла Галиева
- Ильнат Фархуллин
- Зульфира Мирзаянова
- Милюша Закирова
- Ришат Фазлиахметов
- Ильшат Сафин
- Зарина Хасаншина
- Гульназ Салахова
- Чулпан Юсупова
- Диля Нигматуллина
- Энже Егорова
- Алина Давыдова
- Гульназ и Ильсур Шарипжановы
- Эльмира Гильфанова и Рафиль Джалалиев
- Винарис Ильегет и Лилия Хамитова
- Алсу и Азат Фазлыевы
- Зинира и Ризат Рамазановы
- Гульзада и Ильгиз Хасаншины
Милена Новикова