Названы квартиры с самой высокой арендной платой в Татарстане

Названы квартиры с самой высокой арендной платой в Казани и других городах республики. Мини-обзором для тех, кто не хочет тратить миллионы на «красивую жизнь», поделился KazanFirst.

Так, в Казани сдается трехкомнатная квартира с ежемесячной арендной платой в 300 тысяч рублей. Объект площадью 200 квадратных метров расположен на улице Малой Красной, рядом с Кремлевской набережной.

«Лидер» рынка по столице Татарстана — хрущевка, жизнь в которой обойдется в 30 млн в месяц — потерял свою позицию. В стоимость действительно закралась опечатка — сейчас 37 «квадратов» в Советском районе Казани сдаются в 1000 раз дешевле, за 30 тысяч рублей в месяц.

В Набережных Челнах самым дорогим оказалось предложение с ежемесячной платой в 120 тысяч рублей. При этом по такой цене есть сразу два предложения на четырехкомнатные квартиры. Одна из них расположена в ЖК по улице Шамиля Усманова, вторая — двухуровневая, с «шикарным видом на лес» — по улице Раскольникова. Площадь первой квартиры составляет 78,2 квадратного метра, второй — 130.

В Нижнекамске арендаторам предлагают «трешку» площадью 100 «квадратов» за 100 тысяч рублей, а в Елабуге самым роскошным оказалось предложение двухкомнатной квартиры в 56 квадратных метров в трехэтажном доме. Аренда жилплощади обойдется в 55 тысяч рублей.

Дешевле — за 45 тысяч — и в более просторной квартире можно остановиться в Альметьевске. Площадь трехкомнатной квартиры — 75 квадратных метров.

За 65 тысяч рублей можно арендовать 42 «квадрата» в Зеленодольске. Двухкомнатная квартира рассчитана на четыре-пять спальных мест.

Самым скромным в топе оказалось предложение из Бугульмы. Аренда самой дорогой трехкомнатной квартиры в городе обойдется здесь в 24 тысячи рублей в месяц. Площадь объекта — 76 квадратных метров.