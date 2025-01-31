Названы категории россиян, которым дают лекарства бесплатно

Лекарства в России могут дать бесплатно участникам Великой Отечественной войны; обладателям медали «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда». Также льготное право имеют Герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, родители и жёны погибших военнослужащих, и семьи с детьми в возрасте до 3 лет, многодетные семьи с детьми возрасте до 6 лет, пишет «Радио1».

По словам представителя аналитической компании IRNC Pharma Николая Беспалова, льготные лекарства получают и люди, страдающие определенными заболеваниями. Например, больным сахарным диабетом государство снабжает инсулином. Также существуют льготы для беременных женщин.

Чтобы получить льготный препарат, нужен рецепт. Его выписывает доктор из медучреждения, обслуживающего пациентов по ОМС. Причем это могут быть не только госбольницы, но и частные клиники.

Иногда, помимо рецепта, требуют заключение врачебной комиссии, если заболевание специфическое, уточнил Беспалов.

Получив рецепт, покажите его в аптеке, которая выдает льготные медикаменты. Такие пункты находятся при поликлиниках или других лечебно-профилактических учреждениях.