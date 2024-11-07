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Политика 7 ноября 2024 12:48

Названы кандидаты на пост госсекретаря США при администрации Трампа

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Председатель комитета Сената США по малому бизнесу Марко Рубио и сенатор Уильям Хагерти, а также экс-исполняющий обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл считаются основными кандидатами на пост государственного секретаря страны при президентстве Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что Роберт Кеннеди-младший может получить должность в сфере здравоохранения при администрации Трампа.

Во вторник, 5 ноября, в США состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат-республиканец Дональд Трамп. Его оппонент, действующий вице-президент США Камала Харрис признала свое поражение. Трамп уже занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год.

#США #президентские выборы #Дональд Трамп #госсекретарь США
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