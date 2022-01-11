Названы излюбленные места туристов в Татарстане в зимнее время

По статистике, самыми привлекательными местами для туристов в новогодние праздники традиционно стали Казанский Кремль, остров-град Свияжск, Елабуга, Великий Болгар и Чистополь. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Особенной популярностью пользовалась резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы. Традиционно Арский район, где расположена резиденция, становится местом притяжения туристов. За время минувших каникул площадка приняла 3 тыс. посетителей», — отметила Фазлеева.

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова подчеркнула, что некоторые традиционные мероприятия за время своего существования превратились в бренды территорий, на которых они проходят.

«К примеру, Межрегиональный фестиваль — ярмарка народного творчества „Кукморские валенки” в Кукморском районе или рождественский фестиваль „Свет Вифлеемской звезды” в Зеленодольске. Отрадно наблюдать увеличение показателя количества их посещений», — заметила первый замминистра культуры РТ.

Приведя статистические данные, заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Айгуль Балахонцева рассказала, что самыми популярными экскурсиями в этом году стали «Новогодние елки Казани» и путешествие на остров-град Свияжск. Их вес в общем количестве заказанных дополнительных услуг составил 80%. На втором месте по популярности с 12% — экскурсия в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы, а также посещение Раифского монастыря на Рождество.