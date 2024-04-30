Названы города России, где с начала года подешевело малогабаритное жилье

Малогабаритные однокомнатные квартиры и квартиры-студии площадью до 32 кв. м начали дешеветь в нескольких российских городах. Наибольшее снижение – в Магнитогорске (–2,5% или до 81,9 тыс. за квадратный метр), Архангельске (–2,1% или до 126,2 тыс. рублей), Москве (–1,6% или до 355,2 тыс.), Владивостоке (–1,6% или до 189,2 тыс.) и Московской области (–1,3% или до 148,8 тыс.), следует из аналитики «Мир квартир».

Эксперты портала отметили, что в среднем по России с начала года квадратный метр на таких жилых площадках стал дороже на 1,8% или до 121 638 рублей.

Добавим, что на текущий момент средняя стоимость маленькой квартиры в Магнитогорске составляет 2,4 млн рублей, Архангельске – 3,4 млн рублей, Москве – 9,7 млн рублей, Владивостоке – 4,4 млн рублей, Московской области – 4,3 млн рублей.

Также чуть снизились цены во Владимире. В этом городе квадратный метр стал дешевле на 1,1% или до 110,5 тыс. рублей (в среднем квартира стоит 3,1 млн рублей). На столько же процентов подешевел кв. м. в Ярославле – до 95,8 тыс. рублей (2,7 млн за всю квартиру). Среди регионов, где стали дешевле «однушки» оказалась и Ленобласть. Там «квадрат» подешевел на 0,9% или до 120,4 тыс. рублей (в среднем квартира стоит 3,6 млн).

Ранее сообщалось, что в Казани стоимость маленьких квартир выросла более чем на 4% с начала года.