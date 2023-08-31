Названы города, где казанцы отдыхали чаще всего этим летом

Этим летом самым популярным местом для путешествий у казанцев стала Москва. Более половины всех поездок горожан приходятся на столицу – 64,2%, сообщается в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Специалисты проанализировали авиабронирования с июня по август.

На втором месте по популярности у жителей столицы Татарстана оказался Санкт-Петербург, который летом посетили 11,2% казанцев. На третьем месте – Сочи с долей 8,4%.

Кроме того, в число популярных направлений вошли Екатеринбург (2% бронирований), Минеральные Воды (1,5%), Красноярск (1,3%), Махачкала (1,2%), Челябинск (1,0%), Уфа (0,9%) и Омск (0,7%).

В три раза повысился у казанцев интерес на поездки в Екатеринбург, Челябинск и Омск, в два раза – в Красноярск и Махачкалу. В то же время в пять раз менее популярной у казанцев стала Уфа.

Из зарубежных поездок казанцы чаще предпочитали летать в Анталью (11,2%). Далее следуют Баку с 10,6% и Стамбул с 9,1%. Также в топ популярных зарубежных мест вошли Душанбе (8,4%), Астана (6,4%), Бишкек (6,3%), Худжанд (6,1%), Алматы (5,8%), Ереван (5,2%) и Ош (3,3%).

В восемь раз вырос спрос на Ереван. В четыре раза – в Анталью, Бишкек, Астану и Алматы. Менее востребованными в 4 и 2 раза соответственно стали Худжанд и Ош.