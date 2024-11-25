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Названы главные тренды новогодних нарядов для девочек
В конце декабря в детских садах пройдут новогодние утренники. Родители нередко очень ответственно подходят к выбору наряда для своего ребенка. О том, какой костюм лучше подобрать девочке, рассказала стилист Анна Скороходова.
«Конечно же, это зеленый цвет. Девочкам с медными или каштановыми волосами крайне повезло: они могут смело примерить пышные платья с юбкой из фатина красивого насыщенного изумрудного оттенка. Если зеленый цвет не понравится или не подойдет, то всегда можно выбрать какие-то аксессуары в этом оттенке», – рассказала она в беседе с «Радио 1».
Платье из бархата или с бархатными вставками, по словам эксперта, будет смотреться вполне эстетично и самостоятельно. Дополнением к нему может стать пышная юбка с фатином. Если же родители хотят придать более смелый образ, то его можно дополнить грубыми ботинками и косухой.
В романтичный образ, как считает Скороходова, отлично впишется платье с перьями или материалом, имитирующим перья. Она рекомендует остановить свой выбор на платье с отрезной талией, где юбка украшена перышками.
Платье с рюшами или всевозможными оборками соответствует праздничной атмосфере. Кроме того, его можно интегрировать в повседневный гардероб дочери, считает эксперт. Торжественности к такому образу могут добавить различные аксессуары, в частности, цветные колготки, яркие туфли, заколки, сумочки и украшения.
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