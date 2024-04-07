Названы главные торговые партнеры России — среди них нет западных стран

Страны Запада не вошли в число главных торговых партнеров России. Последней из первой пятерки выпала ФРГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

За 2023 год товарооборот России составил 710,1 млрд долларов. Из этой суммы 51% пришелся на азиатские страны, 23% — Европу, 11% — на Ближний Восток, 8% — ближнее зарубежье. Доля американских и африканских стран составила 4% и 3% соответственно.

Первое место осталось за Китаем, товарооборот с которым превысил 240 млрд долларов. На вторую строчку с пятой поднялась Индия. Показатель вырос сразу в 1,8 раза, до 64 млрд долларов. Последней в топ-3 стала Турция — 56,5 млрд.

Следом находится Белоруссия — порядка 55 млрд долларов, а замыкает пятерку Казахстан — 26 млрд долларов. Таким образом, на первую пятерку стран в сумме пришлось 60% всего товарооборота России за прошлый год.

Во второй пятерке расположились ФРГ, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия и Нидерланды.