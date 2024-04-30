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Названы главные поставщики мяса в Россию в 2023 году
Беларусь стала главным поставщиком мяса в Россию в 2023 году. Эта страна экспортировала в РФ 293 тыс. тонн данной продукции, пишет РИА «Новости».
Второе место в данном топе заняла Бразилия (111 тыс. тонн), а третье – Парагвай (более 42 тыс. тонн). Четвертое место досталось Аргентине (почти 42 тыс. тонн), а пятое – КНР (19 тыс. тонн).
Существенные объемы мяса также отправила России Индия (10 тыс. тонн), Уругвай (8 тыс. тонн), Турция (7 тыс. тонн) и Колумбия (2 тыс. тонн).
Уточняется, что 65% от ввозимого в Россию объема пришлось на мясо и субпродукты крупного рогатого скота, а 32% – на птицу и птичьи субпродукты. Согласно статистике Россельхознадзора, больше всего РФ приобрела у других стран птицы и птичьи субпродукты (232 тыс. тонн), говядины (201 тыс. тонн) и свинины (1,4 тыс. тонн).
При этом еще 11,7 млн тонн мяса в России произвели самостоятельно. Из этого объема 5,3 млн тонн – это мясо птицы, 4,8 млн тонн – свинина и 1,7 млн тонн - говядина.
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