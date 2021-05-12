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Ру Тат
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12 мая 2021  05:26

Названы факторы, способные повысить смертность от Covid в шесть раз

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Неврологические осложнения у больных коронавирусом повышают риск смерти в шесть раз. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на журнале JAMA Network Open.
Исследование, проведенное Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при ковид, показало, что такие проблемы характерны для большого числа пациентов с коронавирусом. Из анализируемых в работе данных 3744 взрослых больных симптомы наблюдались у 82%. Около 4% страдали от головных болей, а трое из десяти жаловались на отсутствие вкуса или обоняния.
Наиболее часто выявляемыми неврологиями являются острая энцефалопатия, кома и инсульт. Помимо этого, у больных наблюдались состояние измененного сознания, подавленность и другие симптомы.
Наличие неврологического состояния любого вида повышало вероятность развития осложнений, которые связаны с Covid-19 и, соответственно, риска смерти от заболевания примерно в шесть раз. Кроме того, пациентам с неврологией после болезни тяжелее дается реабилитация.
 

неврология коронавирус
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