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Общество 1 октября 2024 15:36

В Татарстане назвали факторы риска преждевременного старения

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Факторами риска преждевременного старения выступают хронические заболевания, неблагоприятные условия окружающей среды, вредные привычки, гиподинамия, неправильное питание, плохая наследственность, длительные стрессы.

Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани главный внештатный специалист гериатр, главный врач госпиталя для ветеранов войн Ильдар Фахрутдинов.

«На сегодняшний день приоритетная задача - снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения. В настоящее время в республике проживают более 4 млн человек, более 23% из них - представители старшего трудоспособного возраста», - сказал он.

Средняя продолжительность жизни в регионе составляет около 75 лет. Фахрутдинов рекомендовал пожилым людям регулярно посещать врача-гериатра, соблюдать диету и вести активный образ жизни.

#пожилые люди #Здоровье #заболеваемость #Продолжительность жизни
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