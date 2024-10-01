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В Татарстане назвали факторы риска преждевременного старения
Факторами риска преждевременного старения выступают хронические заболевания, неблагоприятные условия окружающей среды, вредные привычки, гиподинамия, неправильное питание, плохая наследственность, длительные стрессы.
Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани главный внештатный специалист гериатр, главный врач госпиталя для ветеранов войн Ильдар Фахрутдинов.
«На сегодняшний день приоритетная задача - снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения. В настоящее время в республике проживают более 4 млн человек, более 23% из них - представители старшего трудоспособного возраста», - сказал он.
Средняя продолжительность жизни в регионе составляет около 75 лет. Фахрутдинов рекомендовал пожилым людям регулярно посещать врача-гериатра, соблюдать диету и вести активный образ жизни.
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