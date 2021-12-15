Названы два необычных симптома омикрон-штамма Covid-19

Ученые обнаружили два необычных симптома штамма «омикрон» — боли в пояснице и першение в горле. Об этом сообщает The Telegraph.

Выводы сделаны на основе исследований, проведенных в ЮАР, где «омикрон» сейчас является доминирующим штаммом. Изучив данные 78 тыс. случаев Covid, исполнительный директор Discovery Health — доктор Райан Ноах рассказал, что зараженные «омикроном» попадают в больницы на 23% реже, чем пациенты с «дельтой».

В заключение специалист подчеркнул, что, несмотря на более легкое течение болезни, штамм не является менее опасным.

«Несколько уровней иммунитета, приобретенного как в результате инфекции, так и вакцинации, вероятно, сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания», — объяснил он.