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Здоровье
15 декабря 2021  19:24

Названы два необычных симптома омикрон-штамма Covid-19

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Ученые обнаружили два необычных симптома штамма «омикрон» — боли в пояснице и першение в горле. Об этом сообщает The Telegraph.

Выводы сделаны на основе исследований, проведенных в ЮАР, где «омикрон» сейчас является доминирующим штаммом. Изучив данные 78 тыс. случаев Covid, исполнительный директор Discovery Health — доктор Райан Ноах рассказал, что зараженные «омикроном» попадают в больницы на 23% реже, чем пациенты с «дельтой». 

В заключение специалист подчеркнул, что, несмотря на более легкое течение болезни, штамм не является менее опасным.

«Несколько уровней иммунитета, приобретенного как в результате инфекции, так и вакцинации, вероятно, сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания», — объяснил он.

#коронавирус #омикрон #юар
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