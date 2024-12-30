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Названы слова года в Татарстане
Названы слова года, отражающие настроения и события Татарстана и татар в 2024-м. Шорт-лист составил «Миллиард.Татар».
В топ попали слова «ясалма интеллект», БРИКС, чак-чак, шурале, метеор, «ачык университет», «утренний намаз», гаилә и татарча телеграм.
Отмечается, что слова БРИКС и чак-чак - очевидные лидеры уходящего года, так как в столице РТ они звучали отовсюду. В свою очередь, «Ясалма интеллект» активно развивались в татарском сегменте в этом году, а герои татарской классики «шурале» и «су анасы» стали предметом разбирательств и судебных исков.
Также часто в 2024-м упоминали слова «семья», «помощь», «участие» и «культура». Все они нередко встречались в СМИ, так как в медиа Татарстана преобладали темы соцсферы и помощи, а также вопросы экологии и прав и свобод.
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