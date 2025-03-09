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Общество 9 марта 2025 11:36

Названы даты последних звонков и выпускных в школах России

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В 2025 году в школах России 24 мая проведут последние звонки, а 28 июня – выпускные. Такие даты озвучили в Минпросвещения РФ, пишет РИА «Новости».

Как уточнили в министерстве, эти рекомендации даны всем регионам России. В Минпросвещения также поручили российским субъектам обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.

Ожидается, что на торжественных мероприятиях, посвященных этим двум событиям, поднимут российский флаг и исполнят гимн страны, а также запланировано чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей, в том числе награжденных госнаградами, и участников СВО.

#последний звонок #выпускной #Школа #Россия
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