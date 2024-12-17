Названы блюда, которыми нельзя кормить домашних животных

В преддверии Нового года многие россияне устанавливают в своих квартирах елку – главный символ праздника. Но она может навредить домашнему питомцу, проживающему в доме. Владельцам животных при установке праздничной елки следует придерживаться ряда рекомендаций, чтобы обезопасить своих четвероногих друзей.

Во-первых, желательно при украшении елки нижние ветки оставить без игрушек. В противном случае питомец может съесть мишуру и другие украшения.

«Если у него начались тошнота, рвота, потеря аппетита, слюнотечение, общее недомогание, нужно немедленно обратиться к ветеринару», – пишет «Радио 1».

Кроме того, не рекомендуется кормить питомца едой с новогоднего стола. В частности, речь идет о шоколаде, блюдах с содержанием майонеза, кетчупа, приправ, которые могут вызвать отравление или аллергию.