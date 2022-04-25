Названы автомобили, которые россияне чаще всего продают в 2022 году

Среди подержанных автомобилей россияне чаще всего выставляют на продажу отечественную Lada в категории от пяти лет, японской Nissan — от 10 лет, а также Toyota — от 15 лет. Предложения машин данных марок лидируют на российском рынке такого транспорта. Об этом со ссылкой на исследование «СберАвто» сообщает РИА Новости.

Так, на Lada приходится 15% предложений в категории машин возрастом пять лет, следом за ней идут Kia и Volkswagen — по 12%. Внутри марок по числу предложений лидируют Lada Granta, Kia Rio и Volkswagen Polo.

«Среди марок авто возрастом 10 лет наиболее часто представлены автомобили Nissan (10%), далее следует Volkswagen — 9% и Kia — 8%. В пятерке лидеров также оказались Hyundai и Renault», — говорится в материалах исследования.

В категории от 15 лет места распределились следующим образом: Toyota, на которую приходится почти половина объявлений, — 43%, Lada — 8%, Volkswagen и Kia — по 5%, BMW — 4%. При этом самыми популярными у россиян остаются Toyota Corolla, Volkswagen Polo и LADA Granta.