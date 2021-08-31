Названы анализы, которые нужно сдать всем переболевшим Covid-19

После перенесенного коронавируса необходимо обратить внимание на состояние органов, которые больше всего пострадали во время болезни. Однако часть анализов стоит пройти всем выздоровевшим, сообщает радио Sputnik.

«Для человека, перенесшего Covid, контрольный анализ его состояния — это общий анализ крови, — его делать обязательно. Еще надо проверить свертывание крови, достаточно сделать короткую коагулограмму, чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения)», — заявил врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков.

По его словам, во время болезни у пациента повышается свертываемость крови, что может повлечь риски тромбоза. Поэтому при проверке состояния после коронавируса нужно проверить, нормализовалась ли свертываемость крови.

Кроме того, стоит не забывать о тесте на наличие и уровень антител к Covid-19.

«Антитела класса М надо проконтролировать, чтобы понять, сохранились они после выздоровления или нет. Уровень антител класса G намного важнее», — добавил специалист.

В заключение Звонков подчеркнул, что в данном случае особенно важно наличие антител G, а также их число. Однако не нужно оценивать результаты самостоятельно, этим должны занматься медики.