Названы 4 региона, где средние зарплаты близки к 150 тыс. рублей

Росстат назвал 4 региона, где средние зарплаты начинаются от 150 тыс. рублей или приближаются к этой сумме. Статистика была составлена по данным от февраля 2024-го, пишет РИА «Новости».

Так, самый высокий показатель на Чукотке (162,5 тыс. рублей). Второе место топа заняла Магаданская область (150,4 тыс.). При этом в двух регионах средние зарплаты чуть-чуть не дотянули до этой отметки. Среди таких: Ямало-Ненецкий автономный округ (149,95 тыс.) и Москва (146,2 тыс.).

Причем, если рассматривать уровень зарплат по сферам, то больше всех зарабатывают финансисты и страховщики (194,6 тыс.), производители табачных изделий (192,7 тыс.), сотрудники из отрасли добычи нефти и природного газа (192,5 тыс.), а также в области информации и связи (157,2 тыс.).

Напомним, ранее в Госдуме сообщали, что НДФЛ точно должен остаться на уровне 13% для тех, у кого зарплата меньше двукратного размера среднемесячной номинальной зарплаты по РФ. Согласно январьским показателям, минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц может составить 150 тыс. рублей, а по февральским данным — 156,8 тыс.