©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Названы 19 стран, граждане которых могут получить российскую визу по брони отеля
Названы 19 стран, граждане которых могу получить российскую туристическую визу на основании брони в отеле. Они перечислены в распоряжении, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ появился на официальном портале правовой информации.
В список включены Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»