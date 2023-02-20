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Политика 20 февраля 2023 20:46

Названы 19 стран, граждане которых могут получить российскую визу по брони отеля

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Названы 19 стран, граждане которых могу получить российскую туристическую визу на основании брони в отеле. Они перечислены в распоряжении, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В список включены Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.

#Михаил Мишустин #виза
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