Названы 19 стран, граждане которых могут получить российскую визу по брони отеля

Названы 19 стран, граждане которых могу получить российскую туристическую визу на основании брони в отеле. Они перечислены в распоряжении, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В список включены Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.