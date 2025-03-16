Названы 10 стран с самыми большими запасами золота в мире, Россия заняла пятое место

Россия заняла пятое место в рейтинге стран по объему запасов золота. Так, в РФ по состоянию на декабрь 2024 года насчитывается 2,34 тыс. тонн данного драгоценного металла, следует из данных РБК.

Самые большие запасы золота – у США (8,13 тыс. тонн). Далее в рейтинге идет Германия (3,35 тыс.), Италия (2,45 тыс.) и Франция (2,44 тыс.).

Меньше, чем у России запасов золота насчитывается у Китая (2,28 тыс.), Швейцарии (1,04 тыс.), Индии (880 тонн), Японии (850 тонн). Замыкают топ-10 стран по золотым запасам Нидерланды (610 тонн).

Отмечается, что на 1 марта 2025 года стоимость золотого запаса в России оценили в рекордные 217,4 млрд долларов, следует из данных ЦБ. Также был обновлен 25-летний рекорд доли золота в золотовалютных резервах — она составила 34,4%. Более высокий показатель фиксировали только 1 ноября 1999 года — 39,7%.