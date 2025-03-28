Названо место и время прощания с историком Нугмановым

Прощание с татарстанским историком Айдаром Ногмановым состоится 29 марта, в 10:00 на Ново-Татарском кладбище Казани (Пригородная ул., 1). Об этом сообщила пресс-служба института истории Марджани.

Отмечается, что для желающих проститься организуют автобус от института истории до кладбища и обратно. Общественный транспорт отправится от остановки около дома №7 по ул. Батурина в 9:15.

Напомним, что Ногманов внес значительный вклад в изучение мемориального наследия Татарстана. Он занимался экспертной деятельностью в сфере монументального искусства и мемориальных досок. Его труды помогли обратить внимание на состояние древних надгробий, сохранить уникальные образцы татарской эпиграфики и увековечить имена выдающихся личностей.

Особое признание среди ученых получили его работы на тему правового положения татар и религиозной политики Российской империи.