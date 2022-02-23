Названо еще одно последствие Covid-19

У перенесших коронавирусную инфекцию часто отмечается потеря веса. Причем в основном это происходит за счет сокращения мышечной массы. Об этом со ссылкой на вирусологов сообщает Ura.ru.

«Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса», — объяснил инфекционист Николай Малышев.

В таким случаях, заметил он, как правило, происходит потеря мышечной ткани и воды, а не жира.

«Так что предложить коронавирус, как хорошее средство для похудения, не получится», — заметил эксперт.

Такого же мнения придерживается и вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Когда люди так тяжело болеют, у них температура повышается, можно буквально за два-три дня килограммов семь сбросить, а у кого высокий исходный вес был, там и все десять», — отметил специалист.